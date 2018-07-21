Несколько жителей Индии забили насмерть фермера, заподозрив его в контрабанде коров.

Как сообщает Reuters, фермер Акбар и ещё один мужчина вели корову к своей деревне, когда на них напало как минимум пять человек. Молодой человек, который был вместе с фермером, сбежал.

По пути в больницу работник фермы скончался. Полиция начала расследование. Инцидент произошёл в штате Раджастхан.

Месть за причинение вреда коровам стала распространённой после того, как в 2014 году к власти пришёл премьер-министр Нарендра Моди и его Индийская народная партия.

Для индусов корова является священным животным, поэтому убийство крупного рогатого скота полностью или частично запрещено в 20 из 36 индийских штатов.

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