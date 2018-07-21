Нападающий сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймар ответил тем, кто критиковал его за симуляции.

«Вы думаете, я хочу страдать от ударов постоянно? Нет, это больно. После игр я часа четыре-пять сижу со льдом, это сложно, но если вы такого не испытывали никогда, то вы не поймете. Я видел шутки по поводу моих падений, но отнесся к ним с юмором. Даже вчера я опубликовал в Instagram шутку с детьми», — рассказал Неймар, передает Лента.ру со ссылкой на Sky Sports.

Он также объяснил, что играет в свой футбол, используя дриблинг. «Я не могу встать перед соперником и сказать: «Извините, но мне надо гол забить». Я должен обвести его, а он попытается остановить меня или сфолить. Часто я оказываюсь быстрее соперников, поэтому они бьют меня. Рефери должны видеть это», — заявил бразилец.

На чемпионате мира в России Неймара критиковали за постоянные симуляции. Издание RTS Sport подсчитало, что за четыре игры он пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Его поведение на поле стало поводом для многочисленных шуток. Так, на YouTube появилось видео, на котором дети, вдохновленные Неймаром, массово падают на поле и изображают сильнейшую боль. А португальская служба экстренной помощи (INEM) поместила фотографию страдающего бразильца на плакат о ложных вызовах врача.

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