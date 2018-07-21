Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран, гражданство которых можно получить, инвестировав в их экономику.

В список вошли десять государств, при этом восемь из них по классификации МВФ считаются офшорными зонами. Однако большинство бизнесменов покупают гражданство по другой причине.

«Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их», — заявил агентству Кристиан Келин, глава компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.

«Самым дорогим» агентство признало гражданство Австрии. Чтобы получить австрийский паспорт, необходимо вложить в местную экономику 23,75 миллиона долларов. На втором месте с более чем десятикратным отставанием расположился Кипр — гражданство этой страны можно «приобрести» за 2,375 миллиона долларов. Тройку замыкает Мальта, чей паспорт обойдется инвесторам в 1,065 миллиона долларов.

Самым дешевым оказалось гражданство Сент-Люсии, Доминики и Антигуа и Барбуда. Оно обходится всего в 100 тысяч долларов.

Minval.az