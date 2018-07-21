Российские и сирийские военные готовят широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия в ответ на атаку российской авиабазы Хмеймим 16 июля. Об этом сообщает агентство SANA.

Цель удара — обезопасить базу от нападений боевиков, а также очистить от джихадистских группировок районы на севере Латакии и на границе с Турцией.

Решение о проведении операции последовало за атакой Хмеймима неизвестными летательными аппаратами 16 июля. Как пишет агентство, группировки джихадистов также нападают на российских военнослужащих с помощью беспилотников в провинциях Хомс и Идлиб.

Minval.az