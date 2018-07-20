Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн записал тайно телефонный разговор с главой Белого дома, где обсуждались выплаты фотомодели журнала Playboy. Запись находится в распоряжении агентов ФБР. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Аудиозапись была сделана за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года, на которых победил Трамп. Нынешний адвокат Трампа — Рудольф Джулиани — подтвердил телефонный разговор, но добавил, что никаких средств модели не перечислялось. Юрист добавил, что Трамп не делал ничего противозаконного.

Фотомодель Карен Макдугал утверждала, что тесно общалась с Трампом в 2006 году. Незадолго до выборов президента в 2016 году она продала свою историю журналу National Enquirer за 150 тысяч долларов, но она так и не была опубликована.

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