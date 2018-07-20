Глава американской кинокомпании Paramount TV Эми Пауэлл уволена из-за неуместных заявлений, содержащих расистскую лексику, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на внутренний документ компании.

В документе для внутреннего пользования главы Paramount Джима Джианопулоса он сообщает, что «несколько человек», выразили «озабоченность по поводу комментариев», сделанных руководством в «профессиональной обстановке».

По данным источников, речь идет об инциденте, который произошел во время обсуждения римейка комедии «Клуб первых жен», где большинство ролей исполняют темнокожие актеры. Пауэлл сделала «обобщения насчет темнокожих женщин», которые присутствующим показались оскорбительными. Ее коллеги подали жалобу в кадровый отдел, после чего было проведено внутреннее расследование.

Эми Пауэлл занимала пост в течение пяти лет. Источники говорят, что руководство решило уволить Пауэлл после того, как она опровергла обвинения.

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