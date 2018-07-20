Жертвами происшествия на озере Тейбл-Рок в штате Миссури, когда во время шторма опрокинулся прогулочный катер, возросло до 17. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на властей, напомнив, что всего на борту находился 31 человек, в том числе дети.
Как отметил шериф округа Стоун, ранее были обнаружены тела четырёх человек, которые считались пропавшими без вести.
К настоящему моменту госпитализированы семь человек, у одного из пострадавших тяжёлые травмы. По словам шерифа, порывы ветра, который вызвал шторм на озере, достигали почти 100 километров в час.
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Прогулочный катер затонул в ночь на пятницу по местному времени на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури, по меньшей мере, 13 человек погибли, передает американский телеканал Си-Эн-Эн.
По его данным, всего на борту катера находился 31 человек, в том числе дети.
Отмечается, что 14 пассажирам удалось спастись, судьба еще четырех человек неизвестна.
По информации властей штата, катер затонул из-за шторма.