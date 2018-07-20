Жертвами происшествия на озере Тейбл-Рок в штате Миссури, когда во время шторма опрокинулся прогулочный катер, возросло до 17. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на властей, напомнив, что всего на борту находился 31 человек, в том числе дети.

Как отметил шериф округа Стоун, ранее были обнаружены тела четырёх человек, которые считались пропавшими без вести.

К настоящему моменту госпитализированы семь человек, у одного из пострадавших тяжёлые травмы. По словам шерифа, порывы ветра, который вызвал шторм на озере, достигали почти 100 километров в час.