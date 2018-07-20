Аналитическая компания Appthority опубликовала список самых опасных для корпоративных клиентов приложений.

Как передает «Лайф», в топ попали соцсети и мессенджеры, например, WhatsApp и «Фейсбук», сообщается в отчёте компании.

Эксперты разделили приложения по операционным системам. В первую тройку программ для iOS-девайсов попали WhatsApp, «Фейсбук» и навигационная программа Waze. В топ опасных приложений для Android занесли те же WhatsApp и «Фейсбук». На третьем месте оказался мессенджер Telegram.

По словам экспертов, попадание в рейтинг опасных приложений обусловлено тем, что программы могут нарушать правила безопасности операционных систем. Например, отправлять на сервера разработчиков личную информацию или следить за пользователем.

Minval.az