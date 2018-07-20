Один из отелей в Нью-Йорке предлагает посетителям уникальный десерт стоимостью 1500 долларов. Об этом сообщает ТСН.

Десерт состоит из мороженого с мадагаскарской ванилью, выложенного на черном трюфеле и политого соусом из шампанского. Десерт украшен съедобным золотом и цветами, а еще вручную расписан тремя видами цветного шоколада», – говорится в сообщении..

Отмечается, что самое интересное – это посуда, в которой подают десерт – это специально созданная дизайнером фарфоровая миска с хрустальной крышкой. Ее посетители могут забрать с собой. Если же оставить посуду в ресторане – десерт может стоить значительно дешевле – всего 300 долларов.

Напомним, в Дубае продают «съедобное золото» с ложечкой Versace. Мороженое Black Diamond посыпанное 23-каратным золотом можно отведать чуть менее, чем за тысячу долларов, а ложечку забрать с собой на память.

Ранее в США на аукционе продали самую дорогую в мире бутылку вина за 350 тысяч долларов. Напиток сделан из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года в компании самого молодого в Америке руководителя винодельческого бизнеса Джесси Каца.

Minval.az