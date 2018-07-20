Новая звезда отдалена от Земли на 450 световых лет и является сравнительно молодой. Светило может оказаться уникальным.

Ученые открыли новую звезду RW Аур A возрастом 10 миллиардов лет, что по сравнению с нашим Солнцем совсем мало.

Астрономы из NASA изучали светило и предположили, что оно «пожирает» вращаются вокруг планеты, протопланеты и другие большие объекты. Информация появилась в Daily Mail.

Такое предположение возникло из-за того, что звезда теряет и восстанавливает яркость с периодичностью в несколько десятков лет.

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Один из изучающих звезду астрофизик Ганс Мориц Гюнтер говорит, что это уникально е явление. Если ученые правильно смогли расшифровать данные, получение после в ходе наблюдения, RW Аур A — уникальна. Это единственная звезда, поглощающая собственные планеты.

Влиять на показатели может также создать звезда-компаньон RW Aur B.

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