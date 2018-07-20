Мексиканский фотограф Юри Альберто Кортес Авалос, работающий в одном из крупнейших фотоагенств мира AFP (Agence France-Presse), не по своей воле поучаствовал в командном праздновании гола сборной Хорватии в ворота Англии.

Эта история стала одной из самых заметных на ЧМ-2018 и она получила продолжение – фотографа пригласили провести неделю в Хорватии в августе или начале сентябре и он дал согласие.

«Юри случайно оказался в эпицентре празднования гола, но продолжал делать свою работу, сделав самые оригинальные, самые точные и безусловно, одни из самых впечатляющих фотографий чемпионата мира.

Хорватия — прекрасная страна теплых и дружелюбных хозяев, и мы рады, что Юри принял наше приглашение посетить нас со своей семьей.

Юри начнет 7-дневный отпуск в Хорватии в Загребе, после чего мы покажем ему лучшее, что есть у нас на побережье, островах и континентальной Хорватии. Мы постараемся сделать его пребывание у нас праздником, который он не забудет», — пообещал Директор Национального туристического совета Хорватии Кристьян Станичич.

Minval.az