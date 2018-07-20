Популярный мессенджер WhatsApp решил ограничить переадресацию сообщений в связи с распространением фейковых новостей в Индии, которые привели к трагической гибели большого числа граждан страны в ряде ее регионов, говорится в сообщении мессенджера.

WhatsApp напоминает, что несколько лет назад в мессенджер была добавлена функция, которая позволяет пересылать сообщение сразу в несколько чатов.

«Сегодня мы запускаем тестирование ограничения переадресации сообщений, которое будет применяться ко всем, кто использует WhatsApp. В Индии, где люди пересылают больше сообщений, фотографий и видеороликов, чем в любой другой стране мира, мы также попробуем ограничить число одновременно используемых для пересылки чатов пятью штуками и удалим кнопку мгновенной пересылки рядом с мультимедийными сообщениями», — отмечается в сообщении.

Minval.az