МИД Греции заявил, что комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов является неуважением к Афинам. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет «Газета».

«Заявление представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием сегодняшнего мира», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что постоянное неуважение к Греции должно прекратиться.

В МИД Греции также добавили, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны.

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