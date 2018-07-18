Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в среду, что средства массовой информации неправильно поняли слова американского президента Дональда Трампа об отношениях США с Россией.

Об этом она сообщила во время брифинга для журналистов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент дал отрицательный ответ на вопрос журналистов, являются ли Соединенные Штаты по-прежнему «мишенью для России». Однако Сара Сандерс заявила, что слово «нет» в устах Трампа означало отказ отвечать на вопросы прессы. «Президент сказал «Спасибо большое» и сказал «Нет» на то, чтобы отвечать на вопросы», — заявила пресс-секретарь.

Трамп дал понять президенту России Владимиру Путину, что Москва не должна вмешиваться в американские выборы, добавила Сандерс.

«Трамп ясно дал понять Путину, что не нужно вмешиваться в американские выборы», — сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент США хочет добиться более стабильного мира, однако это невозможно без налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой.

«[Трамп] хочет создать более мирный и стабильный мир, но мы не сможем это сделать, если не поладим с Россией в определенной мере», — сказала она.

Minval.az