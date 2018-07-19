Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте политика.
По его словам, данный законопроект предоставляет странам НАТОвозможность избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России».
Он также добавил, что закон повышает энергетическую безопасность стран НАТО в Европе и предоставляет партнерам США стабильные и надежные энергоресурсы.
Как отмечается, законопроект также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II.