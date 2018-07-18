Спасенные из затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда подростки и их тренер в среду, 18 июля, впервые публично выступили и рассказали о том, что пережили. Об этом сообщает агентство АР.

Отмечено, что 12 ребят и их тренер по футболу вошли в зал на пресс-конференцию под аплодисменты присутствующих журналистов и одноклассников.

Дети рассказали, что стали сильнее, выносливее и толерантными, а также научились относиться к жизни осторожнее.

Некоторые из подростков сказали, что хотят стать профессиональными футболистами, четверо рассказали, что хотят подражать спасшим их героям.

Спасенные отметили, что хотят извиниться перед их родителями, большинство из которых они заранее не уведомили о походе в пещеру.

В целом, как сообщается, дети чувствуют себя хорошо. Во время пребывания в больнице все набрали в весе, в среднем по три килограмма, и это уровняло потерю веса в пещере.

Дети рассказали, что они и их тренер собственноручно пытались вырыть выход из пещеры. В течение всего времени они употребляли только воду, скапывающую с потолка пещеры, а чувство голода они притупляли с помощью медитаций.

После того, как дети увидели британских дайверов, которые прибыли их спасать, не поверили своим глазам, называя это «чудом».

Как сообщается, вопросы, звучавшие на пресс-конференции, были согласованы заранее, чтобы не нанести психологический вред спасенным детям.

Напомним, 23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, имеет протяженность около 10 км, несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от воды дети.

Их нашли через девять дней, но из-за трудностей с доступом к местонахождению спасение затянулось на неделю. Спасти всех удалось только 10 июля.

Minval.az