Сборная Хорватии приняла решение пожертвовать премиальные за выступление на чемпионате мира по футболу в России малоимущим детям, сообщает «Советский спорт».

Об этом написал главный тренер национальной команды Златко Далич в открытом письме.

«Мы передаем все призовые в специальный фонд для хорватских детей. Этот фонд профинансирует летние каникулы детям, которые никогда не видели Адриатического моря. Мы хотим помочь людям улучшить жизнь в Хорватии, которая крайне сложна. Это самое меньшее, что футболисты могут сделать для наших самых дорогих и уязвимых», — цитирует Далича dalicom.eu.

Хорватия уступила Франции в финале мундиаля со счетом 2:4.

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