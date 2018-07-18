Мама новоиспеченного игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру опровергла слухи о том, что она мечтала о трансфере сына в «Манчестер Юнайтед», за который он играл до перехода в «Реал», сообщает РБК.

«Это неправда, что я хотела возвращения Криштиану в «Манчестер Юнайтед». Я довольна его выбором. Это счастливый день для всех нас. Мой сын сделает «Ювентус» сильнее.

Это новое приключение и новая жизнь. Он был счастлив в «Реале», но ему необходим был новый вызов», – заявила Долорес.

33-летний португалец перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Тогда мадридцы заплатили за футболиста 93 миллиона евро.

Вместе с испанским клубом Роналду завоевал 13 трофеев. Четыре раза он выигрывал Лигу чемпионов, два раза чемпионат Испании, два раза Кубок Испании, два раза Суперкубок Испании, два раза Суперкубок УЕФА, три раза Клубный чемпионат мира.

В общей сложности Роналду провел за «Реал» 438 матчей и забил 451 гол. Больше него за клуб не забивал никто.

За трансфер Криштиану «Ювентус» заплатит 100 млн евро, которые будут выплачиваться в течение двух лет. Еще 12 млн евро туринцы выплатят предыдущим клубам португальца.

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