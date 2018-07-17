Сборная Франции победила команду Хорватии (4:2) в финале чемпионата мира по футболу не очень справедливо, считает легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, передает Интерфакс.

«Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение», — заявил Марадона, ныне председатель правления ФК «Динамо-Брест», на пресс-конференции в понедельник в Бресте.

Марадона также отметил, что ему очень импонировала игра сборной Бельгии на ЧМ-2018, однако он не видел ее победителем чемпионата мира.

Сравнивая свою игру в прошлом с той, которую на ЧМ-2018 демонстрировали современные игроки, Марадона обратил внимание на то, что «развлекался с мячом» намного больше. «Нет игроков, которые тебя удивляют. Нет игроков, которые забивают великие голы. Да, у нас есть возможность видеть Неймара, Месси, у которого нет помощников в сборной. У Азара ситуация лучше, потому что с ним играют Мертенс, Лукаку», — добавил Марадона.

Как сообщалось, в понедельник Марадона прилетел в Белоруссию. Он дал пресс-конференцию и планирует посетить матч чемпионата страны по футболу между брестским «Динамо» и «Шахтером» (Солигорск).

Предполагается, что в брестском «Динамо» Марадона займется вопросами стратегического развития клуба. Кроме того, в его функции входит взаимодействие со всеми структурными подразделениями клуба, включая детскую академию «Динамо-Брест».

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в России. ЧМ впервые проводился в России. Матчи ЧМ-2018 проходили на 12 стадионах в 11 городах. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию (4:2).

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