Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии.
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии.
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Дата: 2018/07/15 21:15
Раздел: Спорт
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