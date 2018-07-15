Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финальном матче сборную Хорватии – 4:2.

Голами в составе французов отметились Марио Манджукич (автогол), Антуан Гризманн (с пенальти), Поль Погба и Килиан Мбаппе. За хорватов забивали Иван Перишич и Манджукич.

Счет в матче открыл Марио Манджукич, отправив мяч в свои ворота. Хорваты быстро отыгрались: Иван Перишич сделал счет равным. До перерыва французы забили еще: отличился Антуан Гризманн с пенальти. Это первый 11-метровый в финалах ЧМ, назначенный с помощью видеоповтора.

Во втором тайме Поль Погба и Килиан Мбаппе довели счет до крупного, но Марио Манджукич сократил отставание в счете, но на большее хорватов не хватило.

Minval.az