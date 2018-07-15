Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи права проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. Для принятия эстафеты в Москву приехал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо лидеров двух государств на мероприятие в Кремле прибыл президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. В его присутствии Путин вручил Аль Тани мяч мундиаля, символизирующий передачу полномочий на проведение игр мирового первенства. Этим же мячом в финале чемпионата сыграют в «Лужниках» сборные Франции и Хорватии.

Глава российского государства выразил уверенность, что Катар сможет провести турнир на таком же высоком уровне, что и Россия.

«Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира по футболу ФИФА на таком же высоком уровне. Разумеется, мы готовы поделиться тем опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года с нашими друзьями в Катаре», – сказал Путин.

Minval.az