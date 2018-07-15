Король бельгийцев Филипп и королева Матильда поздравили национальную сборную по футболу с третьим местом на чемпионате мира в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как информирует телерадиокомпания RTBF, по возвращении на родину «красные дьяволы» проедут по центру Брюсселя к центральной столичной площади Гран-пляс на встречу с болельщиками.

Бельгийский футбольный союз получит €20,7 млн за выступление сборной на чемпионате мира.

Призовые каждого члена команды составят €312 тысяч, а тренера — от €750 тысяч до €1 млн.

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