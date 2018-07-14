Международная федерация футбола решила не наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду по делу о втором видео, на котором он скандирует лозунг украинских нацистов.

«Глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было», — говорится в сообщении ФИФА, которое приводит журналист Ричард Конвей в твиттере.

В ролике, о котором идет речь, Вида пьет пиво и кричит «Слава Украине». Это было уже второе видео, на котором хорватский футболист скандировал лозунг Украинской повстанческой армии.

Первый ролик появился после победы хорватов над российской сборной в четвертьфинале. На этих кадрах Вида кричал «Слава Украине», а член хорватской делегации Огнен Вукоевич добавил, что это была победа «за «Динамо» и Украину». Оба хорвата ранее играли за киевское «Динамо».

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