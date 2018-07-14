Бельгия победила Англию в матче за третье место на чемпионате мира-2018 со счетом 2:0.

Как передает Лента.ру, Бельгия открыла счет уже на 4-й минуте матча. Отличился Томас Менье. За восемь минут до конца основного времени матча Эден Азар удвоил преимущество бельгийцев.

Третье место на российском мундиале стало лучшим выступлением бельгийцев на чемпионатах мира. До этого высшим достижением для сборной Бельгии на турнире была четвертая строчка на ЧМ-1986.

11 июля хорваты лишили англичан путевки в финал. В полуфинале турнира балканская команда обыграла сборную Англии со счетом 2:1, забив решающий гол в овертайме.

10 июля Бельгия проиграла Франции в полуфинале. Единственный гол забил Самюэль Умтити в начале второго тайма.

15 июля в финале мундиаля встретятся Хорватия и Франция.

Minval.az