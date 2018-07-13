Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории проведения турнира.

Как передает РИА Новости, Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве.

«Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории. Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира», — сказал Инфантино на пресс-конференции.

«Большое спасибо русскому народу, всей России. Благодарю правительство, президента Владимира Путина, местный оргкомитет, РФС. Всех тех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена. Сердце, улыбка чемпионата мира – волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира», — добавил Инфантино.

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