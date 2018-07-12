Защитник хорватской сборной по футболу Домагой Вида на русском языке извинился за скандирование лозунгов украинских нацистов после победы над российской командой в четвертьфинале ЧМ-2018, передает РИА Новости.

«Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом и извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о свисте с трибун.

После победы хорватов над российской сборной в Сети появились кадры, на которых Домагой Вида кричал «Слава Украине», а член делегации хорватской команды Огнен Вукоевич добавил, что это была победа «за «Динамо» и «Украину». Оба участника видео ранее выступали за киевское «Динамо».

ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии, однако не стала дисквалифицировать его. При этом по отношению к другому засветившемуся в ролике хорвату федерация применила дисциплинарное взыскание в размере 15 тысяч швейцарских франков, которое украинская сторона предложила возместить, однако Вукоевич отказался от помощи Киева, подчеркнув, что у него нет никаких претензий к ФИФА.

Однако в понедельник в интернет просочилось второе видео с участием Виды, где он также скандировал лозунги украинских фашистов. Тем не менее не известно, был ли этот ролик снят одновременно с предыдущим или же незадолго до появления в Сети.

Minval.az