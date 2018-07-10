Президент Турции Тайип Эрдоган объявил состав нового кабинета министров.

Как передает АПА, первым в истории страны вице-президентом назначен Фуат Октай, в эпоху парламентской республики этой должности не существовало.

Свои посты в составе нового правительства сохранили глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр юстиции Абдулхамит Гюль. Главой министерства национальной обороны стал Хулуси Акар, который ранее занимал должность главы Генштаба ВС Турции. Занимавший ранее пост первого заместителя министра энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез теперь возглавил это ведомство. Возглавлявший ранее минэнерго Берат Албайрак в новом кабинете министров возглавит министерство финансов и казначейства.

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