Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч долларов за размещение в интернете видео с заявлением после матча с Россией, что это «победа для Украины», передает Интерфакс.

«Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (1 франк примерно равен $1 — ред.) и вынес предупреждение за «неспортивное поведение» — публикацию видео, в котором он заявил: «Это победа для киевского «Динамо» и для Украины» после победы Хорватии над Россией», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА в понедельник.

В своем решении дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание тот факт, что Вукоевич и Федерация футбола Хорватии своевременно извинились за инцидент, и Федерация футбола Хорватии уже отстранила Вукоевича от работы со сборной.

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