Хорватский футбольный союз исключил Огнена Вукоевича из состава делегации национальной сборной, принимающей участие в ЧМ-2018 в России.

Вукоевич завершил карьеру в сборной еще в 2014 году. Однако он входил в состав делегации на ЧМ-2018.

После победы над командой России (2:2, по пенальти 4:3) защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с Вукоевичем опубликовали видео со словами «слава Украине». Руководство Хорватского футбольного союза сегодня, через двое суток после матча, сообщило о своем решении исключить Огнена из состава делегации.

В заявлении отмечается, что Хорватский футбольный союз приносит извинения российской публике за поступок члена национальной сборной. Вукоевич лишен аккредитации.

В тексте, опубликованном Хорватским футбольным союзом, сказано, что Вида и Вукоевич также извиняются за слова, которые «не имели политической коннотации, но оставляли возможность трактовать их как политические заявления».

Minval.az