Президент Ирана Хасан Рухани направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну приглашение совершить визит в Тегеран.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, послание передал Н.Пашиняну министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан в ходе встречи в Ереване в понедельник.

На встрече премьер Армении и иранский министр обсудили вопросы развития энергетического сотрудничества.

«Армения готова к тесному сотрудничеству с Ираном. Мы придаем важность основанному на взаимных интересах диалогу и уверены, что армяно-иранские отношения будут продолжены», — сказал Н.Пашинян.

Minval.az