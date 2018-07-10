Эфиопия и Эритрея объявили об окончании войны и заключении мира. Об этом сообщает Reuters.

8 июля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед впервые за 20 лет конфликта между африканскими государствами прибыл в столицу Эритреи Асмэру. Там состоялась его встреча с президентом Эритреи Исайясом Афеверки. Лидеры стран обнялись в аэропорту.

В ходе переговоров Ахмед и Афеверки договорились установить мир между государствами, укреплять политические и экономические связи и вместе работать над стабильностью в регионе. Кроме того, страны условились открыть посольства и возобновить авиасообщение.

Вооруженный конфликт между Эфиопией и Эритреей проходил в 1998-2000-х годах. Тем не менее с тех пор страны формально находились в состоянии войны.

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