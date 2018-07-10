В результате последствий ливней в Японии, по последним данным, погибли 126 человек. Об этом информирует агентство Kyodo.
Как заявили власти префектуры Окаяма, ещё шесть тел были обнаружены в городе Курасики.
В результате последствий ливней в Японии, по последним данным, погибли 126 человек. Об этом информирует агентство Kyodo.
Как заявили власти префектуры Окаяма, ещё шесть тел были обнаружены в городе Курасики.
Дата: 2018/07/10 0:59
Раздел: Мир
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