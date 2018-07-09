С переходом на президентскую форму правления в Турции наступил новый политический период, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в президентской резиденции после церемонии инаугурации, сообщают турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, для перехода на президентскую форму правления была очень важна поддержка народа Турции.

«Новой и развивающейся Турции была необходима президентская форма правления», — сказал Эрдоган.

Он также поблагодарил граждан Турции, которые проголосовали за него на президентских выборах.

Отметим, что сегодня состоялась инаугурация президента Эрдогана.

Minval.az