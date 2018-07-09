Немецкие СМИ обвинили сборную России в использовании допинга на Чемпионате мира по футболу. Сразу два издания заявили, что перед каждой игрой российские футболисты вдыхали тонизирующее вещество, которое впоследствии помогло им показать такие блестящие результаты.

Соотечественники досрочно вылетевших с турнира действующих чемпионов мира из Bild и Süddeutsche Zeitung заявили, что российские футболисты употребляли допинг.

В качестве доказательства журналисты публиковали фотографии российских игроков, прикрывающих носы ладошкой, сообщает «Чемпионат.com». Снимки были сделаны в подтрибунных помещениях.

Для получения физического превосходства над соперником российские футболисты вдыхали аммиак, гласят публикации.

Minval.az