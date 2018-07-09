В Англии арестовали бывшего футболиста турецкого «Галатасарая» Эммануэля Эбуэ, сообщает издание The Mirror.

Он был задержан полицией за поджог и непристойные ругательства. Предположительно, он причастен к письмам с угрозами различным людям.

Друзья 35-летнего ивуарийца беспокоятся за психическое здоровье Эбуэ. Он сейчас испытывает материальные трудности.

Напомним, что Эммануэль Эбуэ отыграл за английский «Арсенал» 214 матчей с 2004-го по 2011-й годы. Футболист защищал цвета «Галатасарая» с 2011 по 2015 год. В сентябре 2017 года у спортсмена был обнаружен ВИЧ.

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