Шестилетнюю «Чудесную Милли» клонировали 49 раз, чтобы выявить генетические последовательности, создавшие столь миниатюрную чихуахуа. После рождения она весила меньше 30 граммов, могла уместиться в чайной ложке, и врачи сомневались, что она вообще выживет. Сейчас она весит около полукилограмма, в холке высотой всего 10 см. Милли считается самой маленькой собачкой в мире, сообщает DailyMail.

Над анализом генома Милли работают специалисты корейской генетической лаборатории Soaam. Лаборатория уже давно работает с клонированием собак, это стало весьма прибыльной индустрией: клонирование любимого питомца стоит около $100 000.

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