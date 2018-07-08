В результате схода с рельсов шести вагонов пассажирского поезда в турецкой провинции Текирдаг погибли 10 человек, 73 получили ранения.

Об этом «Миллийет» сообщил источник в министерстве здравоохранения Турции.

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В провинции Текирдаг на северо-западе Турции сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Капыкуле в Стамбул. По данным телеканала NTV, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется.

Причина инцидента на данный момент не установлена. На место ЧП прибыли спасатели и скорая помощь.

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