В США считают, что Россия пытается переманить у неё союзника, обсуждая с Турцией поставки зенитных ракетных комплексом С-400. Об этом сообщила постпред США при НАТО Кэй Хатчисон.

— Я считаю, что Россия пытается переманить Турцию на свою сторону, они пытаются переманить многих наших союзников, — приводит слова Хатчисон «Лайф» со ссылкой на Fox News.

Хатчисон добавила, что если на вооружение Турции поступят С-400, то это негативно скажется на совместимости с вооружением НАТО, находящимся на территории страны.

По словам постпреда, США прорабатывают все варианты, при которых Турция откажется от поставок С-400.

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