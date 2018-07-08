Адвокат бывшего президента Франции Николя Саркози Тьерри Эрзог обратился к прокурору в связи с отсутствием в деле о финансировании президентской компании 2007 года трех важных документов, которые могли бы усилить сторону защиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Journal du dimanche.

По данным газеты, два документа представляют собой протоколы двух слушаний экс-главы спецслужб Ливии Абдаллы Сенусси и экс-премьера Багдади Махмуди, которые были приближены к бывшему лидеру Ливии Муаммару Каддафи. На слушаниях подтверждалось, что опубликованные в 2012 году изданием Mediapart документы о передаче правительством Ливии президентской кампании Саркози €50 млн являются ложными.

В третьем пропавшем документе, по словам адвоката, были рукописные показания главы переходного правительства после свержения режима Кадаффи Мустафы Абдель Джалиля. Он подтвердил протоколы двух слушаний.

Как сообщает издание, об этих документах ранее упоминалось в докладе генерального прокурора Триполи, адресованном французскому суду, от 5 октября 2017 года. Адвокат Саркози попросил у прокурора приложить все усилия, чтобы найти данные документы.

Дело о финансировании президентской кампании Саркози ливийским правительством в 2007 году ведется во Франции пятый год. 20 марта этого года Николя Саркози был заключен под стражу и допрошен в рамках этого дела. Его обвинили в финансовых махинациях и получении денег от Каддафи. Сам бывший президент все обвинения отрицает.

Minval.az