Британские СМИ сообщили, что крупнейший жертвователь на компанию по выходу Великобритании из состава ЕС Аррон Бэнкс не менее 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко. По данным The Guardian, которые приводит «Лайф», тайные встречи проводились перед референдумом и в течение нескольких месяцев после запуска процедуры Brexit.

При этом в газете The Observer говорится, что российское диппредставительство прислало ещё четыре приглашения Бэнксу, но неизвестно, были ли они приняты.

При этом сам бизнесмен отрицает обвинения в связях с российскими властями, что касается встреч с Александром Яковенко — такая была лишь одна, «за ланчем с выпивкой».

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