Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подверг критике план британского премьера Терезы Мэй по Brexit, который предусматривает сохранение тесных экономических связей со странами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

В пятницу, 6 июля, британские власти провели встречу в Чекерсе, где обсуждали итоговый план по выходу из Европейского союза. В частности, он предусматривает, что Британия продолжит беспошлинную торговлю с ЕС, а также будет ориентироваться на европейское законодательство в тех случаях, когда это необходимо для свободной торговли.

Подобный план, по мнению Джонсона, приведет к тому, что Британия станет «зависимым государством». Также он назвал его «вздором», который впоследствии будет «расползаться».

Minval.az