Вашингтон не намерен признавать Крым частью России, американские СМИ неверно истолковали высказывание президента США Дональда Трампа, заявил спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер в интервью немецкому телеканалу OstWest.

«Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию», — подчеркнул Волкер.

Он отметил, что администрация Трампа последовательно придерживается этой линии.

По словам Волкера, Россия несет ответственность за «гибридную войну» в Крыму и конфликт на Донбассе.

Напомним, ранее Дональд Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: «Посмотрим». Кроме того, на саммите G7 в Канаде он якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

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