Власти Турции согласно новому постановлению в рамках действия режима ЧП после попытки госпереворота в 2016 году уволили с государственной службы 18632 сотрудника различных министерств и ведомств.

Как сообщает Anadolu, из рядов сухопутных сил вооружённых сил Турции уволено 3077 человек, из ВМС — 1126, из ВВС — 1949 офицеров и военнослужащих младшего командного состава.

Из рядов жандармерии уволены 649 офицеров и военнослужащих младшего командного состава.

Из структур МВД 8998 сотрудников.

Также прекращены полномочия 4 заместителей губернаторов и глав 4 исполнительных властей.

В министерстве юстиции лишены работы 1052 сотрудника.

Кроме того, прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трёх газет и одного телеканала.

Minval.az