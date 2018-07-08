Операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры Тхам Луанг в Таиланде началась, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня в 06.00 мск (07.00 — бак.вр.) команда из 13 специалистов по водолазным работам в пещере, в составе которой иностранные специалисты, и таиландские военнослужащие, пять наиболее опытных таиландских боевых пловцов, отправились в дальний район пещеры. Операция по выводу на поверхность детей началась», — сказал руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттанакон.

Он пояснил, что выхода детей вместе с дайверами из пещеры следует ожидать не раньше 17.00 мск (18.00 — бак.вр.).

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