Президент США Дональд Трамп высказал в субботу мнение, что две ведущие газеты страны — The New York Times и The Washington Post — прекратят существование «через семь лет», поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости, передает ТАСС.

«Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через семь лет!» — написал он на своей странице в Twitter.

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