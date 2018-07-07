Футболисты сборной Англии сломили сопротивление команды Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018.

Счет во встрече открыл защитник англичан Гарри Магуайр, отличившийся в первом тайме матча в Самаре. Это первый гол 25-летнего игрока за взрослую сборную страны.

После перерыва удвоил преимущество номинальных гостей матча Деле Алли, который головой направил мяч в ворота Робина Ольсена.

В последний раз английская сборная играла на стадии ½ финала ЧМ в 1990 году. В третий раз в истории англичане поборются за выход в финал мирового первенства.

В полуфинале «львы» нынешнего турнира встретятся с победителем противостояния между сборными Россиии Хорватии. Полуфинал с участием английской команды пройдет 11 июля на поле столичного стадиона «Лужники».

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