МИД КНДР высказал крайнее сожаление и неудовлетворенность результатами переговоров на высшем уровне между Северной Кореей и США, которые прошли 6 и 7 июля, сообщают РИА Новости.

В переговорах принимали участие госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. После завершения переговоров госсекретарь написал в Twitter, что гордится «работой нашей команды», однако о подробностях переговоров не сообщил.

«Поведение и позиция США, которые американская сторона показала в ходе первых переговоров на высоком уровне между КНДР и США, которые прошли 6 и 7 июля, действительно вызывают безграничное сожаление», — говорится в заявлении северокорейского МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства КНДР, США «не стали решать базовые вопросы, необходимые для улучшения отношений» между странами. К проблемам, которые, как было сказано в письме Ким Чен Ына Трампу, КНДР надеялась обсудить в ходе переговоров на высоком уровне, относятся в том числе подписание декларации о завершении войны и обсуждение процесса передачи останков американских солдат.

Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова.

После переговоров в Пхеньяне Помпео прибыл в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.

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