Жителю города Вильянди на юге Эстонии вернули черепаху, которая три года назад сбежала от него. Об этом сообщает местное издание Sakala.

Реймо Ряэтс 3 июля 2015 года решил взять свою желтоухую черепаху по имени Фернандо на озеро, чтобы показать ей эстонское лето. На прогулке Фернандо испачкался в песке, и Реймо решил ополоснуть черепаху перед возвращением домой. Однако, оказавшись в воде, животное вырвалось из рук и уплыло в озеро.

Эстонец безуспешно искал питомца три года. «Весной я приходил на озеро искать его, потому что в теплую и солнечную погоду черепаха должна была выбираться на поверхность, чтобы погреться», — рассказал он.

28 июня на берегу озера в 300 метрах от места исчезновения Фернандо черепаху обнаружил местный рыбак. Через интернет он нашел хозяина и вернул ему питомца. По словам Ряэтса, за три года Фернандо вырос и на данный момент полностью здоров.

Хозяин рептилии также отмечает, что чаще всего его спрашивают, как он опознал в найденной черепахе Фернандо. По его словам, на животе у питомца есть особый узор. Кроме того, Ряэтс узнал его по поведению. «Фернандо очень спокойный. Три года воли его не изменили», — заключил эстонец.

В июне домой вернулся кот Гарри, который потерялся 10 лет назад. Его хозяин обнаружил питомца в приюте для животных, который находится в 80 километрах от дома. Выяснилось, что все эти годы кот не бродяжничал: его подобрал некий пожилой мужчина, который умер только недавно. Сосед старика принес питомца в приют, где сотрудники по микрочипу и обнаружили настоящего владельца.

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