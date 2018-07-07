Из-за аномальной жары в провинции Квебек на востоке Канады за семь дней погибли 54 человека, сообщает CBC.

По данным министерства, в ходе недели больше всего людей (28) погибло в Монреале. Многие из погибших были старше 65 лет и имели «физические или психические проблемы со здоровьем», уточнили в министерстве.

Около 60% из тех, кто умер от жары в Монреале, — одинокие мужчины, которые жили в многоэтажках и не имели кондиционера в квартире.

Температура в Квебеке на этой неделе поднималась до 34°C.

5 июля машины скорой помощи выезжали на 1 тыс. 378 вызовов, что на 30% выше нормы. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два дня температура будет на уровне 29°C.

Minval.az